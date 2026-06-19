Bridal Nails: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες τάσεις στα νυφικά μανικιούρ φέτος
MARIE CLAIRE

Bridal Nails: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες τάσεις στα νυφικά μανικιούρ φέτος

Classy και elegant.

Bridal Nails: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες τάσεις στα νυφικά μανικιούρ φέτος
Πριν από τη μεγάλη μέρα του γάμου, είναι φυσικό να αφιερώνουμε χρόνο σε κάθε λεπτομέρεια της νυφικής εμφάνισης. Το φόρεμα, το beauty look, τα αξεσουάρ και φυσικά το μανικιούρ συνθέτουν μια εικόνα που θέλουμε να μας εκφράζει απόλυτα. Άλλωστε, τα χέρια βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο, από τη στιγμή που θα φορέσουμε τη βέρα μέχρι τις φωτογραφίες με την ανθοδέσμη και τις αυθόρμητες κινήσεις που θα αποτυπωθούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι’ αυτό και η επιλογή των ιδανικών νυχιών έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή σημασία.

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