Αύγουστος Κορτώ για γυναικοκτονία: «Είσαι τέτοιο σίχαμα, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί»
MARIE CLAIRE

Αύγουστος Κορτώ για γυναικοκτονία: «Είσαι τέτοιο σίχαμα, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί»

Ο αγαπημένος συγγραφέας και μεταφραστής για το νέο έγκλημα

Αύγουστος Κορτώ για γυναικοκτονία: «Είσαι τέτοιο σίχαμα, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί»
Η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα είχε ως θύμα μια 45χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα ο 50χρονος σύζυγός της, που κατόπιν φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Άφησε πίσω της δύο παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.

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