Αύγουστος Κορτώ για γυναικοκτονία: «Είσαι τέτοιο σίχαμα, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί»

Η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα είχε ως θύμα μια 45χρονη γυναίκα, την οποία μαχαίρωσε θανάσιμα ο 50χρονος σύζυγός της, που κατόπιν φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του. Άφησε πίσω της δύο παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και την τοπική κοινωνία.