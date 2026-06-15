Τα πιο απολαυστικά after sun προϊόντα για την περιποίηση στις διακοπές
MARIE CLAIRE

Τα πιο απολαυστικά after sun προϊόντα για την περιποίηση στις διακοπές

Θα δροσίσουν, θα ενυδατώσουν και θα διατηρήσουν το μαύρισμα στην επιδερμίδα.

Τα πιο απολαυστικά after sun προϊόντα για την περιποίηση στις διακοπές
Ένα από τα αγαπημένα μας χαρακτηριστικά των καλοκαιρινών διακοπών είναι η λαμπερή, σταρένια όψη που αποκτά η επιδερμίδα μας. Φυσικά, κάθε λεπτό κάτω από τον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία βλάπτει το δέρμα, οπότε είναι απαραίτητο να εφαρμόζουμε και να ανανεώνουμε συχνά μέσα στην ημέρα ένα προϊόν που θα το θωρακίσει. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η φροντίδα που θα του προσφέρουμε μετά την έκθεση στον ήλιο, ώστε να ανακτήσει τη χαμένη του υγρασία, να ενυδατωθεί και να θραφεί.

 
 
Τα after sun είναι ειδικές φόρμουλες που προσφέρουν ένα κύμα δροσιάς, ενώ παράλληλα χαρίζουν βαθιά ενυδάτωση και θρέψη. Καταπραΰνουν ερεθισμούς από τον ήλιο, αποτρέπουν το ξεφλούδισμα και την ξηρότητα και παρατείνουν την ηλιοκαμένη όψη του δέρματος. Επιπλέον, έχουν ακαταμάχητη μυρωδιά!
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