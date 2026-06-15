Η εμφάνιση της Tζέσικα Άλμπα αποδεικνύει ότι το καφέ παραμένει η πιο πολυτελής ουδέτερη απόχρωση
Η εμφάνιση της Tζέσικα Άλμπα αποδεικνύει ότι το καφέ παραμένει η πιο πολυτελής ουδέτερη απόχρωση
Eξακολουθεί να κυριαρχεί στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών της μόδας.
Eξακολουθεί να κυριαρχεί στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών της μόδας.
Μπορεί το καλοκαίρι να έχει ήδη μπει για τα καλά, όμως το καφέ εξακολουθεί να κυριαρχεί στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών της μόδας και η Jessica Alba το επιβεβαιώνει. Για την παρουσία της στο Culture Makers στην Καλιφόρνια, την εκδήλωση που τιμά τα ταλέντα της λατινοαμερικανικής κοινότητας και την οποία συνδιοργανώνει μαζί με τις Tracy Brennan και Sofia Vergara, επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε αποχρώσεις του καφέ
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