Rosalía: Η εντυπωσιακή έναρξη της Lux Tour στη Βοστώνη με Dior
MARIE CLAIRE

Rosalía: Η εντυπωσιακή έναρξη της Lux Tour στη Βοστώνη με Dior

H Ισπανίδα σταρ επέστρεψε στη σκηνή με τέσσερις μοναδικές δημιουργίες του γαλλικού οίκου.

Rosalía: Η εντυπωσιακή έναρξη της Lux Tour στη Βοστώνη με Dior
Μετά από μια οικογενειακή επείγουσα κατάσταση, η οποία ανάγκασε τη Rosalía να αναβάλει τις εναρκτήριες συναυλίες της στη Φλόριντα, το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας Lux Tour άνοιξε επίσημα χθες στη Βοστώνη, σηματοδοτώντας την έναρξη των εμφανίσεών της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν το κοινό περίμενε μια δυναμική επιστροφή στη σκηνή, η Ισπανίδα σταρ φρόντισε να προσφέρει όχι μόνο ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα αλλά και μια σειρά από υψηλής αισθητικής εμφανίσεις, όλες υπογεγραμμένες από τον οίκο Dior.

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