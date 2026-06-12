Το video ενός αγοριού από την Παλαιστίνη που κλαίει για τα σπασμένα γυαλιά του και συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους
Το video ενός αγοριού από την Παλαιστίνη που κλαίει για τα σπασμένα γυαλιά του και συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους
Ο 7χρονος Ayoub απέκτησε νέα γυαλιά μετά τη δημοσιότητα που πήρε η ιστορία του, όμως εξακολουθεί να χρειάζεται επειγόντως χειρουργική επέμβαση.
Ένα βίντεο που δείχνει έναν 7χρονο Παλαιστίνιο από τη Γάζα να κλαίει απαρηγόρητος για τα σπασμένα γυαλιά του έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον διεθνή Τύπο.
Ο μικρός Ayoub Junaid πάσχει από σοβαρή διαταραχή όρασης και η ιστορία του ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά με προβλήματα υγείας στη Γάζα. Εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού και των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, πολλά από αυτά αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε οφθαλμολογικές εξετάσεις, διορθωτικά γυαλιά ή εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ο μικρός Ayoub Junaid πάσχει από σοβαρή διαταραχή όρασης και η ιστορία του ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά με προβλήματα υγείας στη Γάζα. Εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού και των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, πολλά από αυτά αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε οφθαλμολογικές εξετάσεις, διορθωτικά γυαλιά ή εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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