Το νέο Zebzag Sandal της Dr. Martens επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό footwear
MARIE CLAIRE

Το νέο Zebzag Sandal της Dr. Martens επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό footwear

Συνδυάζεται εύκολα με minimal σύνολα, denim, λινά κομμάτια ή καλοκαιρινά φορέματα, προσθέτοντας πάντα μια ανεπιτήδευτη δυναμική.

Το νέο Zebzag Sandal της Dr. Martens επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό footwear
Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε πολύ για να ξεχωρίσετε το καλοκαίρι. Αρκεί να περπατήσετε με αυτοπεποίθηση. Η Dr. Martens μεταφέρει τη φιλοσοφία της άνεσης σε μια νέα εποχή, παρουσιάζοντας το Zebzag Sandal – ένα σχέδιο που επαναπροσδιορίζει το καλοκαιρινό footwear μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στη λειτουργικότητα και το στιλ.

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