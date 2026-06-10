Βάνα Κωνσταντινίδου: Έφυγε από τη ζωή η ιδρύτρια της αθηναϊκής μπουτίκ Bettina
MARIE CLAIRE

Βάνα Κωνσταντινίδου: Έφυγε από τη ζωή η ιδρύτρια της αθηναϊκής μπουτίκ Bettina

Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με συγκίνηση, περιγράφοντάς τη ως τον «φάρο» και την πηγή έμπνευσης, δύναμης και αξιών.

Βάνα Κωνσταντινίδου: Έφυγε από τη ζωή η ιδρύτρια της αθηναϊκής μπουτίκ Bettina
Ηελληνική μόδα αποχαιρετά μία από τις γυναίκες που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης λιανικής ένδυσης στην Αθήνα. Η Βάνα Κωνσταντινίδου, η ιδρύτρια και εμβληματική μορφή της Bettina, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη που συνδέθηκε με την κομψότητα, το επιχειρηματικό όραμα και την αγάπη για τη μόδα. Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με συγκίνηση, περιγράφοντάς τη ως τον «φάρο» και την πηγή έμπνευσης, δύναμης και αξιών. Μια γυναίκα που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αθηναϊκής αγοράς, σπάνια επιχειρηματίας με μοναδική αισθητική, όραμα και αγάπη για ό,τι δημιουργούσε.

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