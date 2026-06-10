Βάνα Κωνσταντινίδου: Έφυγε από τη ζωή η ιδρύτρια της αθηναϊκής μπουτίκ Bettina

Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με συγκίνηση, περιγράφοντάς τη ως τον «φάρο» και την πηγή έμπνευσης, δύναμης και αξιών.

