Ασυγχώρητα ελαττωματική, απόλυτα στιλάτη: Το καλοκαιρινό mix & match της Carrie Bradshaw στην πόλη που θέλουμε ν’ αντιγράφουμε

Έχουν ειπωθεί (δικαίως) πολλά για την Carrie Bradshaw. Πως ήταν εγωκεντρική, δεν ήταν όσο καλή φίλη όσο οι υπόλοιπες, γκρινιάρα, θύμα, η αντι-ηρωίδα της σειράς. Αυτό που δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί όμως είναι το αυταπόδεικτο: είχε το δικό της στυλ. Ο χαρακτήρας της έχει αποτελέσει πηγή έμπνευση για τις απανταχού fashionistas από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στις οθόνες μας με τον τολμηρό, παιχνιδιάρικο, mix & match, ελεύθερο τρόπο που επέλεγε να ντύνεται.