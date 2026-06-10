Ασυγχώρητα ελαττωματική, απόλυτα στιλάτη: Το καλοκαιρινό mix & match της Carrie Bradshaw στην πόλη που θέλουμε ν’ αντιγράφουμε
Ασυγχώρητα ελαττωματική, απόλυτα στιλάτη: Το καλοκαιρινό mix & match της Carrie Bradshaw στην πόλη που θέλουμε ν’ αντιγράφουμε
Από τους πιο αξέχαστους τηλεοπτικούς χαρακτήρες, η Carrie έγραψε τη δική της fashion ιστορία.
Έχουν ειπωθεί (δικαίως) πολλά για την Carrie Bradshaw. Πως ήταν εγωκεντρική, δεν ήταν όσο καλή φίλη όσο οι υπόλοιπες, γκρινιάρα, θύμα, η αντι-ηρωίδα της σειράς. Αυτό που δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί όμως είναι το αυταπόδεικτο: είχε το δικό της στυλ. Ο χαρακτήρας της έχει αποτελέσει πηγή έμπνευση για τις απανταχού fashionistas από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στις οθόνες μας με τον τολμηρό, παιχνιδιάρικο, mix & match, ελεύθερο τρόπο που επέλεγε να ντύνεται.
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