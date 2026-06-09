Doomjobbing: Όταν η αναζήτηση εργασίας μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο φαύλο κύκλο

Ηαναζήτηση δουλειάς δεν ήταν ποτέ εύκολη. Σήμερα, όμως, για πολλούς ανθρώπους έχει εξελιχθεί σε μια εξαντλητική διαδικασία ατελείωτου scrolling ανάμεσα σε αγγελίες που δεν ταιριάζουν στα προσόντα τους, δεν προσφέρουν ικανοποιητικές απολαβές ή απαιτούν εμπειρία που δεν διαθέτουν. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει, πλέον, όνομα: doomjobbing. Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μοιάζει πιο ανταγωνιστική και αβέβαιη, το doomjobbing είναι μια παγίδα στην οποία μπορούν εύκολα να πέσουν πολλοί υποψήφιοι. Ωστόσο, η λύση δεν βρίσκεται στις αμέτρητες αιτήσεις και στο ασταμάτητο scrolling. Η πιο αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας παραμένει εκείνη που βασίζεται στη στρατηγική, τη στόχευση και τη συνέπεια.Τι είναι το doomjobbing;Αν ο όρος σάς θυμίζει το doomscrolling, είναι επειδή ακριβώς, όπως το doomscrolling περιγράφει την ασταμάτητη κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στα social media, και το doomjobbing αφορά την ατέρμονη περιήγηση σε πλατφόρμες εύρεσης εργασίας.Πρόκειται για τη συνήθεια να αναζητά κάποιος διαρκώς νέες αγγελίες, να κάνει μαζικές αιτήσεις χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική και να αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο σε μια διαδικασία που, αντί να φέρνει αποτέλεσμα ή αισιόδοξες ενδείξεις ενισχύει το άγχος και την απογοήτευση.Η Shari Leid, ειδικός σε θέματα ηγεσίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, περιγράφει το doomjobbing στο everygirl.com ως «τον φαύλο κύκλο της ατελείωτης περιήγησης σε αγγελίες και της γρήγορης υποβολής αιτήσεων χωρίς πραγματική πρόθεση, στρατηγική ή σύνδεση με τους προσωπικούς στόχους του υποψηφίου».Σύμφωνα με την ίδια, η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή τη συμπεριφορά είναι το άγχος. «Στην ουσία, το doomjobbing αποτελεί έναν μηχανισμό συναισθηματικής διαχείρισης μεταμφιεσμένο σε παραγωγικότητα», εξηγεί.