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Όμπρεϊ Πλάζα: Νέα εμφάνιση της 41χρονης ηθοποιού σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με τον σύντροφό της
MARIE CLAIRE

Όμπρεϊ Πλάζα: Νέα εμφάνιση της 41χρονης ηθοποιού σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με τον σύντροφό της

Η Aubrey Plaza έκανε μια νέα εμφάνιση στα 2026 Tony Awards, στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον σύντροφό της, Chris Abbott: Η 41χρονη ηθοποιός φορούσε ένα μάξι φόρεμα Chanel, μαύρο με λευκές ρίγες, που αναδείκνυε διακριτικά την προχωρημένη εγκυμοσύνη στην οποία βρίσκεται.

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Όμπρεϊ Πλάζα: Νέα εμφάνιση της 41χρονης ηθοποιού σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, με τον σύντροφό της
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