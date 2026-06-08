Τα μεγάλα blow-dry των 80’s επιστρέφουν: Το hair trend που θα δούμε παντού το 2026
Τα μεγάλα blow-dry των 80’s επιστρέφουν: Το hair trend που θα δούμε παντού το 2026
«The Jilly Cut».
Για αρκετά χρόνια, οι τάσεις στα μαλλιά κινούνταν προς μια πιο φυσική και μίνιμαλ αισθητική. Τα sleek χτενίσματα, οι χαμηλοί κότσοι και τα ίσια, «καθαρά» μαλλιά κυριάρχησαν τόσο στα catwalks όσο και στα social media. Το 2026, όμως, η διάθεση αλλάζει και η βιομηχανία της ομορφιάς στρέφεται ξανά προς τον όγκο, τη θηλυκότητα και το glamour των 80’s.
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