Η Δούκισσα Νομικού και η μητέρα της αποκάλυψαν τη νέα Τριλογία Αρωμάτων σε ένα exclusive dinner
MARIE CLAIRE

Η Δούκισσα Νομικού και η μητέρα της αποκάλυψαν τη νέα Τριλογία Αρωμάτων σε ένα exclusive dinner

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Η Δούκισσα Νομικού και η μητέρα της αποκάλυψαν τη νέα Τριλογία Αρωμάτων σε ένα exclusive dinner
Σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής, η Δούκισσα Νομικού και το Doukissa Nomikou Collection υποδέχθηκαν εκλεκτές καλεσμένες σε ένα intimate δείπνο την Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Το εμβληματικό Athénée Athens αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση της νέας συλλογής αρωμάτων «Trilogy of the Heart», ενώ την ατμόσφαιρα του χώρου απογείωσαν οι εντυπωσιακές floral συνθέσεις που επιμελήθηκε το DM FLEUR και ο Δημήτρης Μαστρόκαλος.

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