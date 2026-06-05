Η Μάγια Θέρμαν-Χωκ φόρεσε ένα Prada look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο
MARIE CLAIRE

Η Μάγια Θέρμαν-Χωκ φόρεσε ένα Prada look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο

H ηθοποιός επιβεβαίωσε τη στενή της σχέση με τον οίκο, επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε τη γοητεία της δεκαετίας του ’60 με τη σύγχρονη αισθητική που χαρακτηρίζει τις πρόσφατες συλλογές του.

Η Μάγια Θέρμαν-Χωκ φόρεσε ένα Prada look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο
Σε μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών, η Maya Hawke επιβεβαίωσε τη στενή της σχέση με τον οίκο Prada, επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε τη νοσταλγική γοητεία της δεκαετίας του ’60 με τη σύγχρονη αισθητική που χαρακτηρίζει τις πρόσφατες συλλογές του brand.

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