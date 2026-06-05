Η Μάγια Θέρμαν-Χωκ φόρεσε ένα Prada look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο

H ηθοποιός επιβεβαίωσε τη στενή της σχέση με τον οίκο, επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε τη γοητεία της δεκαετίας του ’60 με τη σύγχρονη αισθητική που χαρακτηρίζει τις πρόσφατες συλλογές του.