Lily Collins: Πώς συνδύασε το polka dot φόρεμά της για μια βόλτα στη Μύκονο

Στη Μύκονο βρέθηκε η Lily Collins μαζί με συνεργάτες της, με αφορμή τα γυρίσματα της σειράς του Netflix, Emily In Paris.Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την ηθοποιό να περπατά στα σοκάκια του νησιού, φορώντας ένα μπλε φόρεμα σε πουά μοτίβο, το οποίο είχε συνδυάσει με ψάθινο στρογγυλό καπέλο, υφασμάτινες μπαλαρίνες και cross body τσάντα.