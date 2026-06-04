Μαρζάν Σατραπί: Η συγγραφέας του «Περσέπολις» πέθανε «από θλίψη»
Μαρζάν Σατραπί: Η συγγραφέας του «Περσέπολις» πέθανε «από θλίψη»
Μόλις σε ηλικία 56 ετών
Η Γαλλο-Ιρανή συγγραφέας και εικονογράφος Marjane Satrapi, γνωστή κυρίως για το έργο της «Περσέπολις», πέθανε μόλις σε ηλικία 56 ετών – «από θλίψη», όπως δήλωσε η οικογένειά της.
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