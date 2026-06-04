Η «Καλίσι» για τις εγκεφαλικές αιμορραγίες της: «Σαν να πέφτεις στον γκρεμό και να μην υπάρχει κανείς να σε πιάσει»
Η «Καλίσι» για τις εγκεφαλικές αιμορραγίες της: «Σαν να πέφτεις στον γκρεμό και να μην υπάρχει κανείς να σε πιάσει»
Η Emilia Clarke, η σταρ του «Game of Thrones», μίλησε για τη δοκιμασία της υγείας της σε μια τιμητική εκδήλωση για πέντε γυναίκες
Οι Cynthia Erivo, Emilia Clarke, Suki Waterhouse, Emma Corrin και Hannah Waddingham ήταν οι τιμώμενες γυναίκες της εκδήλωσης Power of Women London του περιοδικού Variety, στα οποία μίλησαν για την καριέρα τους, για τη σημασία της κοινότητάς τους και τους σκοπούς που υποστηρίζουν.
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