Η «Καλίσι» για τις εγκεφαλικές αιμορραγίες της: «Σαν να πέφτεις στον γκρεμό και να μην υπάρχει κανείς να σε πιάσει»

Οι Cynthia Erivo, Emilia Clarke, Suki Waterhouse, Emma Corrin και Hannah Waddingham ήταν οι τιμώμενες γυναίκες της εκδήλωσης Power of Women London του περιοδικού Variety, στα οποία μίλησαν για την καριέρα τους, για τη σημασία της κοινότητάς τους και τους σκοπούς που υποστηρίζουν.