Κλέλια Ανδριολάτου: Με τα braids του καλοκαιριού σε βραδινή έξοδο και παρέα τον σύντροφό της - Η σπάνια έξοδος του ζευγαριού

Στο θέατρο Άνεσις για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της παράστασης «Bacon» είχε βρεθεί στις 20 Μαΐου η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία φωτογραφήθηκε πέρα από τους συναδέλφους της και με τον σύντροφό της, Μπάμπη Τσαούσογλου.Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας είναι μαζί εδώ και λίγα χρόνια και περνούν τον χρόνο τους ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, όσο μπορούν πιο ποιοτικά, όπως απέδειξε και η θεατρική τους έξοδος. Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2025 για τη σχέση και την προσωπική της ζωή: «Έχω καταφέρει να κρατάω τα προσωπικά μου προσωπικά, γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους. Δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα μου άρεσε στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι, έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί».