Ελένη Κρεμαστιώτη για τη δολοφονία της κόρης της: «7 χρόνια χωρίς εσένα γιατί έτσι αποφάσισε ο δολοφόνος»

Ήταν 23 Μαΐου του 2019 όταν η χώρα μας συγκλονιζόταν ξανά από την είδηση μιας γυναικοκτονίας. Αυτή τη φορά θύμα ήταν η Ερατώ Μανωλακέλλη, η 24χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από το χέρι του πρώην συντρόφου της.Η μητέρα της, Ελένη Κρεμαστιώτη, πάλεψε για τη δικαίωση της ψυχής της κόρης της, η οποία όπως είπε στο Marie Claire μετά την καταδίκη του δολοφόνου δεν θα έρθει, αφού το παιδί της δεν γυρίζει πίσω.Σήμερα, στη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας της κόρη της, έγραψε για εκείνη στο Facebook.