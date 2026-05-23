Irene Reig: «Χρειάστηκε να αποδείξω ότι άξιζα τη θέση μου με μεγαλύτερη προσπάθεια απ’ ό,τι οι άντρες φίλοι μου»

Υπάρχουν μουσικοί που εντυπωσιάζουν με την τεχνική τους και άλλοι που κλέβουν την παράσταση με τη σκηνική παρουσία και το συναίσθημα. Η Irene Reig ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς ποτέ να υστερεί στην πρώτη. Η Καταλανή σαξοφωνίστρια, που διάλεξε το άλτο σαξόφωνο ερωτευμένη με τον ήχο του και, όπως λέει, νιώθει την τζαζ σαν τρόπο ζωής και μοιράσματος, έρχεται στο 25ο Athens Jazz με το κουαρτέτο της. Στις αποσκευές τους, το πρόσφατο άλμπουμ τους ÀNIMA, όπου η straight hard bop ενέργεια συναντά μια σχεδόν αφοπλιστική μελωδική σαφήνεια.Αναζητήσαμε την Irene λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα με τον σύντροφό της και το μωρό της και συζητήσαμε μαζί της για επιλογές ζωής δεξιοτέχνες επί σκηνής, αλλά και για το τι σημαίνει περιοδεία για μία νεαρή μαμά και το μερικών μηνών μωράκι της.