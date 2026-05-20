Άντριεν Μπρόντι: Γιατί ζει στην απομόνωση έξι μέρες την εβδομάδα

Μπορεί ο Adrien Brody να βρίσκεται ίσως στην πιο ενδιαφέρουσα μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη, αλλά αυτή την περίοδο δεν θα άλλαζαν πολλά αν ζούσε σε απομονωμένο αγρόκτημα. Έξι ημέρες την εβδομάδα, όπως είπε σε νέα συνέντευξή του στη Wall Street Journal, τις περνά απομονωμένος, για να παραμένει αφοσιωμένος στον θεατρικό ρόλο του.