Νέες εικόνες από τον γάμο για τον οποίο ήρθε η Taylor Swift στην Ελλάδα

Ο δύο φορές πρωταθλητής του Super Bowl με τους Kansas City Chiefs, Γιώργος Καρλαύτης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Kaia, στις 9 Μαΐου 2026, σε μια ατμοσφαιρική τελετή στο The Agora Chapel του One&Only Aesthesis, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.Με φόντο τη θάλασσα το ζευγάρι υποδέχθηκε 220 καλεσμένουqς από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και η Taylor Swift, σε ένα τριήμερο γαμήλιο Σαββατοκύριακο που συνδύαζε κοσμοπολίτικη αισθητική και ελληνική παράδοση.