Ίος: Εκεί όπου βρίσκεις την ουσία του καλοκαιριού

Δεν υπάρχει στιγμή των διακοπών που να συγκρίνεται σε ενθουσιασμό με αυτή που βλέπεις για πρώτη φορά από μακριά το λιμάνι όπου πρόκειται να δέσει το καράβι σου. Οι βαλίτσες σου είναι γεμάτες με ρούχα, η ψυχή σου με προσδοκίες και τα μάτια σου με εικόνες από το μέλλον της παραμονής σου. Η γλυκιά αγωνία για το τι σε περιμένει εξαπλώνεται μέσα σου κι εσύ παίρνεις μια βαθιά ανάσα από το πέλαγος για να κάνεις το πρώτο βήμα μιας νέας ανακάλυψης.Η Ίος είναι ένας καλοκαιρινός προορισμός που συχνά αποτελεί γρίφο για τον ταξιδιώτη. Ίσως έχει ακούσει αντικρουόμενες απόψεις, ότι πρόκειται για το ιδανικό νησί για πάρτι, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μέρος όπου μπορεί να επιτύχει την απόλυτη ξεκούραση, βρίσκοντας έτσι την πεμπτουσία των διακοπών. Στην πραγματικότητα, το νησί διαθέτει πολλαπλά πρόσωπα, καθώς εξελίσσεται διαρκώς ως προορισμός που συνδυάζει τη φυσική αιγαιοπελαγίτικη ομορφιά του τοπίου με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και την ισορροπημένη, ολιστική προσέγγιση της αναψυχής.