Σερένα Γουίλιαμς: Ο παράξενος τρόπος που κατάλαβε ότι περίμενε κορίτσι

Η Serena Williams έδωσε μια νέα συνέντευξη στη Michelle Obama, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον συνδυασμό πρωταθλητισμού και μητρότητας αλλά και στο χαρακτηριστικό που θεωρεί πως έχει κληρονομήσει από εκείνη η κόρη της. Όπως τη σύστησε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram, η τενίστρια «τα έχει κάνει όλα στη θρυλική καριέρα της: 23 τίτλοι μόνο στο Γκραν Σλαμ, τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 319 εβδομάδες στο νούμερο ένα. Αλλά η νίκη στο Australian Open ενώ ήταν έγκυος στην πρώτη κόρη της πρέπει να ήταν το πιο εντυπωσιακό από όλα».