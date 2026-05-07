Η Ριζ Γουίδερσπουν για την καριέρα της: Πότε έφτασε στα όριά της (βίντεο)

Στο πρώτο επεισόδιο του podcast The Founder Mindset του Harvard Business School, η Reese Witherspoon περιγράφει πώς, το 2018, συμμετείχε ταυτόχρονα στα The Morning Show, Big Little Lies και Little Fires Everywhere.«Το 2018 έκανα τρεις τηλεοπτικές σειρές ταυτόχρονα και δεν ξέρω αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι κάθε σειρά χρειάζεται έξι μήνες για να γυριστεί. Οπότε ήταν η μία πάνω στην άλλη», είπε και περιέγραψε τον εξαντλητικό ρυθμό της καθημερινότητάς της: «Το πρωί πήγαινα ως Bradley Jackson, άλλαζα ρούχα, έτρεχα σε άλλο στούντιο και γινόμουν η Madeline Martha Mackenzie στο Big Little Lies και μετά πήγαινα σε νυχτερινό γύρισμα με την Kerry Washington στο Little Fires Everywhere».Εκείνη την περίοδο, όπως παραδέχτηκε, έφτασε σε συναισθηματική κατάρρευση: «Ήθελα να ξαπλώσω, να γυρίσω στο πλάι και να λιώσω στο έδαφος. Έκλαιγα, έκλαιγα και έκλαιγα. Και το είχα προκαλέσει εγώ στον εαυτό μου».Παρόλα αυτά η εμπειρία αυτή την ενίσχυσε: «Αλλά όλα πήγαν καλά. Και μπορείς να κάνεις πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα».Στη συνέντευξη, η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στο πώς οδηγήθηκε στη δημιουργία της εταιρείας παραγωγής Hello Sunshine, μέσα από την απογοήτευσή της για τους ρόλους των γυναικών στο Χόλιγουντ.