To μπορντό μανικιούρ της Anne Hathaway είναι η απόδειξη ότι οι σκούρες αποχρώσεις μπορούν να φορεθούν και την άνοιξη

Η Anne Hathaway αυτό το διάστημα έχει απασχολήσει αρκετά τα μέσα, καθώς οι εμφανίσεις της είναι πολύ συχνές, λόγω της κυκλοφορίας της νέα της ταινίας, The Devil Wears Prada 2. Οι διαδοχικές εμφανίσεις και τα look της, κινούνται γύρω από μια πιο φωτεινή χρωματική παλέτα. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα έκανε μια μικρή παύση από τις υποχρεώσεις της για την ταινία και βρέθηκε στο Λονδίνο, σε προβολή της νέας της δουλειάς, Mother Mary και εκεί άλλαξε εντελώς προσέγγιση.