Πρίγκιπας Χάρι: Οργάνωση που συνίδρυσε πριν από 20 χρόνια προς τιμήν της μητέρα τους τον μηνύει

ΟΠρίγκιπας Harry είναι αντιμέτωπος με αγωγή δυσφήμισης από φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε, προς τιμήν της πριγκίπισσας Diana. Ο δεύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου βρίσκεται στο επίκεντρο νέας δικαστικής διαμάχης, καθώς η φιλανθρωπική οργάνωση Sentebale, την οποία συνίδρυσε, κατέθεσε αγωγή εναντίον του για δυσφήμιση.Σύμφωνα με εκπρόσωπο της οργάνωσης, η νομική κίνηση σχετίζεται με μια φερόμενη «αρνητική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης», η οποία, όπως υποστηρίζεται, προκάλεσε αναστάτωση και «βλάβη στη φήμη» της οργάνωσης και της διοίκησής της. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενος και ο πρώην διαχειριστής της Sentebale, Mark Dyer.