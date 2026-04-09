O πρώτος Αμερικανός που κατέκτησε το Έβερεστ, είχε σκαρφαλώσει πρώτα στον Όλυμπο

ΟJim Whittaker, ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Αμερικανός που έφτασε στην κορυφή του Mount Everest, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.Η εμβληματική ανάβασή του πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 1963, μαζί με τον Nawang Gombu Sherpa, σηματοδοτώντας μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της ορειβασίας. Το επίτευγμα αυτό ενέπνευσε γενιές εξερευνητών και συνέβαλε στην ανάπτυξη της σύγχρονης ορειβατικής κουλτούρας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.Γνωστός και ως «Big Jim», γεννήθηκε στο Seattle το 1929 και ξεκίνησε να σκαρφαλώνει σε βουνά ήδη από την εφηβεία του, μαζί με τον δίδυμο αδελφό του. Σε ηλικία μόλις 16 ετών είχαν ήδη κατακτήσει την κορυφή του Ολύμπου.