Κυριάκος Χαρίτος: Στο βιβλίο «Γράμματα στην Παναγία», η μητέρα του Θεανθρώπου γίνεται σιωπηλή δέκτρια μικρών εξομολογήσεων

Συγγραφέας που ξεχωρίζει για την υπαρξιακή του ανησυχία («Το επί ματαίω», «Μικρή Εγκυκλοπαίδεια Θανάτου») αλλά και τα εξαίσια παιδικά βιβλία του – αποδέκτης, εξάλλου, του Κρατικού Βραβείου Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου το 2023 («Για φαντάσου», εκδ. Μεταίχμιο), ο Κυριάκος Χαρίτος στρέφεται στο πιο πρόσφατο βιβλίο του σε μια επιστολική εξομολόγηση προς τη σιωπή. Στα «Γράμματα στην Παναγία» (εκδόσεις Πατάκη), η πίστη δεν παρουσιάζεται ως βεβαιότητα αλλά ως πορεία, και το ιερό γίνεται βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Ο Χαρίτος επιστρέφει σταθερά σε ερωτήματα γύρω από τη μοναξιά, την επιθυμία, την ουσία της ύπαρξης και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για παρηγοριά, καθώς παραθέτει τα γράμματα ενός νέου άνδρα, που βρίσκεται στην έρημο με τους φίλους του, προς τη μητέρα του.