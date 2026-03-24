Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος που έκανε μετά τη διπλή μαστεκτομή της - Αναγνωρίζει πως «ήταν ανοησία»

ΗChristina Applegate μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που θεωρεί ότι έκανε μετά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού — μια στάση που, όπως λέει σήμερα, δεν αντανακλούσε την πραγματική της κατάσταση.Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της ότι, αφού διαγνώστηκε με μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή και τελικά κρίθηκε «απαλλαγμένη από τον καρκίνο». Ωστόσο, η ψυχολογική της κατάσταση ήταν πολύ πιο δύσκολη από όσο άφηνε να φανεί δημόσια.«Προσποιούμουν τη δυνατή»Λίγο μετά την επέμβαση, η Christina Applegate εμφανίστηκε στην εκπομπή της Oprah Winfrey, όπου περιέγραψε την εμπειρία της ως «ευλογία», δήλωση που σήμερα μετανιώνει βαθιά.«Νόμιζα ότι έπρεπε να πω κάτι ενθαρρυντικό. Αλλά δεν ήταν η αλήθεια», παραδέχεται. «Σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν βλακεία».Η ίδια εξηγεί πως υιοθέτησε αυτή τη στάση επηρεασμένη και από τη Melissa Etheridge, επίσης επιζήσασα καρκίνου, που της είχε πει να δει την εμπειρία ως μια νέα αρχή.