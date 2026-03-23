Συναντήθηκαν πραγματικά η Carolyn Bessette Kennedy και η Πριγκίπισσα Diana λίγο πριν από τον θάνατο της δεύτερης;

Το καλοκαίρι του 1997, η Πριγκίπισσα Diana, ο John F. Kennedy Jr. και η Carolyn Bessette ήταν μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο. Όταν η Diana σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, κυνηγημένη από παπαράτσι στις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, η είδηση συγκλόνισε τον κόσμο και είχε βαθύ αντίκτυπο στο ζευγάρι Kennedy-Bessette.Το 8ο επεισόδιο της σειράς του FX, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, στην οποία οι Sarah Pidgeon και Paul Anthony Kelly υποδύονται το αδικοχαμένο ζευγάρι, παρουσιάζει τις αντιδράσεις τους στον τραγικό θάνατο της Diana, ενσωματώνοντας πραγματικά γεγονότα στη δραματοποίηση.