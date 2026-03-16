Δέκα χιλιάδες συγγραφείς δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε διαμαρτυρία για τη χρήση των έργων τους από την AI
MARIE CLAIRE

Δέκα χιλιάδες συγγραφείς δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε διαμαρτυρία για τη χρήση των έργων τους από την AI

Το Don't Steal This Book υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory και Richard Osman.

Δέκα χιλιάδες συγγραφείς δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε διαμαρτυρία για τη χρήση των έργων τους από την AI
Χιλιάδες συγγραφείς, ανάμεσά τους οι Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory και Richard Osman, δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν τα έργα τους χωρίς άδεια.

 
Περίπου 10.000 συγγραφείς συμμετέχουν στο βιβλίο με τίτλο Don’t Steal This Book, στο οποίο το μοναδικό περιεχόμενο είναι μια λίστα με τα ονόματά τους. Αντίτυπα διανέμονται στους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου του Λονδίνου, λίγο πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης της βρετανικής κυβέρνησης για τις οικονομικές επιπτώσεις πιθανών αλλαγών στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης