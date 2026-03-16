Δέκα χιλιάδες συγγραφείς δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε διαμαρτυρία για τη χρήση των έργων τους από την AI

Χιλιάδες συγγραφείς, ανάμεσά τους οι Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory και Richard Osman, δημοσίευσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν τα έργα τους χωρίς άδεια.Περίπου 10.000 συγγραφείς συμμετέχουν στο βιβλίο με τίτλο Don’t Steal This Book, στο οποίο το μοναδικό περιεχόμενο είναι μια λίστα με τα ονόματά τους. Αντίτυπα διανέμονται στους επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου του Λονδίνου, λίγο πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης της βρετανικής κυβέρνησης για τις οικονομικές επιπτώσεις πιθανών αλλαγών στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.