Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας
ΚΟΣΜΟΣ
Αίτνα Ηφαίστειο

Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας

Η έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου άνοιξε το ρήγμα

Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας
Η λάβα σχηματίζει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί «ποτάμι» στις πλαγιές της Αίτνας, του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης, όπως καταγράφεται σε νέα εντυπωσιακά πλάνα από τη Σικελία.

Η έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου άνοιξε το ρήγμα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, με τη λάβα να συνεχίζει την πορεία της στις πλαγιές του ηφαιστείου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας
Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης