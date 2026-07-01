Εντυπωσιακές εικόνες από τα ποτάμια λάβας μετά τη νέα έκρηξη της Αίτνας

Η έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου άνοιξε το ρήγμα