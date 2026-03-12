Γιατί δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ το conditioner μετά το λούσιμο;

Τι προσφέρει πραγματικά στα μαλλιά μας και γιατί δεν πρέπει να το αγνοούμε.



Αν έχουμε λιπαρά μαλλιά, είναι πολύ εύκολο να πιστέψουμε ότι το conditioner είναι περιττό. Πολλές από εμάς έχουμε σκεφτεί ότι βαραίνει τα μαλλιά, ότι τα κάνει να δείχνουν άτονα ή ότι απλώς δεν το χρειαζόμαστε. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Το conditioner κάνει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε και παίζει βασικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών μας.





Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε τον βασικό του σκοπό. Το conditioner ενυδατώνει την τρίχα και λειαίνει την επιφάνειά της, βοηθώντας τα μαλλιά να είναι πιο απαλά, πιο λαμπερά και πιο εύκολα στο χτένισμα. Παράλληλα προστατεύει την εξωτερική στοιβάδα της τρίχας και συμβάλλει στη σωστή ισορροπία του τριχωτού της κεφαλής. Με απλά λόγια βοηθά τα μαλλιά να επανέλθουν μετά το λούσιμο.

