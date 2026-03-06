Τι σημαίνει πρακτικά η νέα στρατηγική έμφυλης ισότητας; Μια Ευρωβουλευτής εξηγεί
Τι σημαίνει πρακτικά η νέα στρατηγική έμφυλης ισότητας; Μια Ευρωβουλευτής εξηγεί

Η ιρακινής καταγωγής Abir Alsahlani

Τι σημαίνει πρακτικά η νέα στρατηγική έμφυλης ισότητας; Μια Ευρωβουλευτής εξηγεί
Η Abir Alsahlani, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ιρακινής καταγωγής, και κάτοικος πλέον Σουηδίας, φημίζεται για τη δράση της στα γυναικεία δικαιώματα – και μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνει στα social media. Αυτή τη φορά ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram όπου αναφέρεται στη νέα στρατηγική έμφυλης ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το διάστημα 2026-2030, εστιάζοντας σε έξι σημεία της «που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά».

