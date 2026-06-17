Πού θα δείτε τα ματς της τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ 2026
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ 2026 Αθλητικές μεταδόσεις

Πού θα δείτε τα ματς της τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ 2026

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 8 το βράδυ και ολοκληρώνεται στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης

Πού θα δείτε τα ματς της τέταρτης ημέρας του Μουντιάλ 2026
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Τετάρτη σήμερα (17/6) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων κυριαρχεί η δράση στο Μουντιάλ 2026.

Στις 20:00 (ΕΡΤ2) η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει πρεμιέρα κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό, ενώ στις 23:00 (ΕΡΤ2) υπάρχει το μεγάλο ματς της Αγγλίας με την Κροατία.

Στη συνέχεια και μετά τα μεσάνυχτα, η Γκάνα παίζει με τον Παναμά (02:00, ΕΡΤ2), ενώ νωρίς το πρωί στις 05:00 (ΕΡΤ1), υπάρχει η μάχη του Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις
  • Πορτογαλία – Κονγκό (20:00 ΕΡΤ2)
  • Μπαρτσελόνα – Τενερίφη (21:00 COSMOTE SPORT 8 HD - ACB Liga Endesa)
  • Αγγλία - Κροατία (23:00, ΕΡΤ2
  • Γκάνα - Παναμάς (02:00, ΕΡΤ2)
  • Ουζμπεκιστάν - Κολομβία (05:00, ΕΡΤ1)
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