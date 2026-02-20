Η Αμάντα Σάιφρεντ συνδύασε το μαύρο δαντελένιο φόρεμά της με γαλάζια εσώρουχα
Kαι slingback kitten heels από τη Miu Miu.

Oι celebrities συνεχίζουν να επιλέγουν διάφανα ή δαντελένια looks τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και εκτός αυτού. Και ενώ το καλοκαίρι μπορεί να απέχει ακόμη μερικούς μήνες, η Amanda Seyfried μοιάζει να καλεί τις πιο ζεστές μέρες μέσα από το στιλ της. Κατά την προώθηση της ταινίας The Testament of Ann Lee στο Berlin International Film Festival, η ηθοποιός επέλεξε να αποχαιρετήσει τους χειμωνιάτικους ενδυματολογικούς κώδικες και υιοθέτησε την τάση των εμφανών εσωρούχων.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
