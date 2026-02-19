Madonna: Το μήνυμα στήριξης που έστειλε σε αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων που χόρεψε με το τραγούδι της

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο μας επεφύλασσαν ένα πολύ δημιουργικό crossover ανάμεσα στη μουσική και τον αθλητισμό. Στην αρένα του καλλιτεχνικού πατινάζ, η αθλητρία Amber Glenn παρουσίασε το σύντομο πρόγραμμά της υπό τους ήχους του τραγουδιού “Like a prayer” της Madonna. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1989 παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή της pop star και τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.Αυτό που δεν περίμενε σίγουρα η αθλήτρια ήταν μια απευθείας απάντηση από την τραγουδίστρια σε εκείνη.To video που συγκίνησε την αθλήτριαΑφού η Amber Glenn κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ, αποκάλυψε ότι η Madonna είχε αντιδράσει σε ορισμένες αναρτήσεις της στο Instagram, με υποστηρικτικά σχόλια και emojis, αφού έμαθε ότι εκείνη θα χορέψει με το τραγούδι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.«Δεν μπορώ να περιμένω. Είμαι τόσο υπερήφανη», έγραψε σε ένα σχόλιο η τραγουδίστρια. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί.