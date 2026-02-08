Ο σερ Ίαν Μακέλεν απήγγειλε ζωντανά έναν σαιξπηρικό μονόλογο 400 ετών (βίντεο)

ΟIan McKellen απήγγειλε ζωντανά στον Stephen Colbert, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Late Show With Stephen Colbert, έναν 400 ετών μονόλογο του Σαίξπηρ, χαρίζοντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές της τηλεοπτικής σεζόν.Με αφορμή τις πρόσφατες κοινωνικές εντάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν γύρω από τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, ο θρυλικός ηθοποιός έκανε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις σύγχρονες αντιμεταναστευτικές αντιλήψεις και ένα επεισόδιο από το ελισαβετιανό έργο Sir Thomas More.«Όλα αυτά συνέβαιναν ήδη πριν από 400 χρόνια», εξήγησε. «Στο Λονδίνο υπάρχει εξέγερση, ένα πλήθος στους δρόμους που διαμαρτύρεται για την παρουσία “ξένων”, δηλαδή των μεταναστών που είχαν φτάσει πρόσφατα στην πόλη».Συνέχισε λέγοντας: «Φωνάζουν, αγανακτούν και απαιτούν να επιστρέψουν οι μετανάστες στις πατρίδες τους. Οι αρχές στέλνουν έναν νεαρό δικηγόρο, τον Thomas More, για να καταστείλει την εξέγερση. Εκείνος το κάνει με δύο τρόπους: πρώτον, λέγοντας πως η βία είναι παράνομη και πρέπει να σταματήσει, και δεύτερον –επειδή το κείμενο αποδίδεται στον Σαίξπηρ– απευθυνόμενος στην ανθρώπινη συνείδησή τους».]