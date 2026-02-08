Ο σερ Ίαν Μακέλεν απήγγειλε ζωντανά έναν σαιξπηρικό μονόλογο 400 ετών (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Ο σερ Ίαν Μακέλεν απήγγειλε ζωντανά έναν σαιξπηρικό μονόλογο 400 ετών (βίντεο)

Με αφορμή τις πρόσφατες κοινωνικές εντάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν γύρω από τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο σερ Ίαν Μακέλεν απήγγειλε ζωντανά έναν σαιξπηρικό μονόλογο 400 ετών (βίντεο)
ΟIan McKellen απήγγειλε ζωντανά στον Stephen Colbert, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο The Late Show With Stephen Colbert, έναν 400 ετών μονόλογο του Σαίξπηρ, χαρίζοντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές της τηλεοπτικής σεζόν.

 
Με αφορμή τις πρόσφατες κοινωνικές εντάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν γύρω από τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη, ο θρυλικός ηθοποιός έκανε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις σύγχρονες αντιμεταναστευτικές αντιλήψεις και ένα επεισόδιο από το ελισαβετιανό έργο Sir Thomas More.

«Όλα αυτά συνέβαιναν ήδη πριν από 400 χρόνια», εξήγησε. «Στο Λονδίνο υπάρχει εξέγερση, ένα πλήθος στους δρόμους που διαμαρτύρεται για την παρουσία “ξένων”, δηλαδή των μεταναστών που είχαν φτάσει πρόσφατα στην πόλη».

Συνέχισε λέγοντας: «Φωνάζουν, αγανακτούν και απαιτούν να επιστρέψουν οι μετανάστες στις πατρίδες τους. Οι αρχές στέλνουν έναν νεαρό δικηγόρο, τον Thomas More, για να καταστείλει την εξέγερση. Εκείνος το κάνει με δύο τρόπους: πρώτον, λέγοντας πως η βία είναι παράνομη και πρέπει να σταματήσει, και δεύτερον –επειδή το κείμενο αποδίδεται στον Σαίξπηρ– απευθυνόμενος στην ανθρώπινη συνείδησή τους».]

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης