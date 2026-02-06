Η αισθητική του σπιτιού της Carrie Bradshaw όπως την είδαμε στην τρίτη σεζόν του «And Just Like That»

Στην τρίτη σεζόν του And Just Like That…, το σπίτι της Carrie Bradshaw λειτούργησε ως βασικό σκηνικό της καθημερινότητάς της και ως αντανάκλαση του τρόπου ζωής και της αισθητικής της. Το Architectural Digest παρουσιάζει το set μέσα από ένα εκτενές video tour, εστιάζοντας στον σχεδιασμό, τα αντικείμενα και τις επιλογές που συνθέτουν τον χώρο, χωρίς να τον αντιμετωπίζει ως απλό τηλεοπτικό φόντο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη κατοικία με σαφή ταυτότητα.