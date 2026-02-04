Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη προκαλέσει αρνητικά σχόλια, λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Christopher Nolan, με αφορμή τις αναφορές για την επιλογή της Lupita Nyong’o στον ρόλο της Ελένης της Τροίας στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου.Το Hollywood Reporter επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός θα εμφανιστεί στην ταινίατον Νοέμβριο του 2024. Ο ρόλος της, όμως, δεν είχε επιβεβαιωθεί και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη σε κανένα από τα επίσημα τρέιλερ ή teasers που έχουν κυκλοφορήσει για την ταινία.Η ταινία, παραγωγής Universal Pictures, αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026 και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα project του βραβευμένου σκηνοθέτη μέχρι σήμερα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Στο καστ συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως οι Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson και Charlize Theron.