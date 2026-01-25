Το κομψό άρωμα που λατρεύει η Σιένα Μίλερ και την κάνει να μυρίζει σαν «πλάσμα του δάσους»
Αν έχετε κι εσείς αδυναμία στα woody αρώματα, ίσως μόλις βρήκατε το νέο σας signature scent.
Αν αγαπάτε τις ξυλώδεις, γήινες εσάνς, τότε το άρωμα που φοράει η Sienna Miller αξίζει σίγουρα την προσοχή σας. Φρέσκες νότες περγαμόντου συναντούν τον πλούσιο κέδρο και μια ζεστή, πικάντικη πινελιά μαύρου τσαγιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που, όπως λέει και η ίδια, θυμίζει ένα αληθινό «πλάσμα του δάσους»
