Όσκαρ 2026: Ποιοι μας έλειψαν από τις υποψηφιότητες και ποια είναι τα φαβορί

Ήρθαν επιτέλους οι υποψηφιότητες των Όσκαρ, μείναμε με το στόμα ανοιχτό με το πόσο άρεσαν το εκκεντρικό αν και βαθιά πολιτικό θρίλερ με βρυκόλακες “Sinners”, αλλά και το ήσυχο και τρυφερό δράμα “Train Dreams”. O αγαπημένος μας Γιώργος Λάνθιμος είναι και ευχόμαστε να είναι κάθε χρόνο ένας δημιουργός που απασχολεί την Ακαδημία που αυτή τη φορά αντάμειψε την ταινία του, “Βουγονία”, με τέσσερις υποψηφιότητες και την Έμα Στόουν για άλλη μία φορά στην πρώτη γραμμή των Όσκαρ.Ωστόσο από τις σημαντικές κατηγορίες των Όσκαρ ερμηνείας έλειψαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της χρονιάς: H Τζένιφερ Λόρενς στο Die My Love, o Πολ Μεσκάλ στο Άμνετ, οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ στο “Τζέι Κέλι” και -κυρίως- η υπέροχη 25χρονη Τσέις Ινφίνιτι για το “Μια μάχη μετά την άλλη”. Κάποιοι θα παραπονεθούν και για τις Σύνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε για τη δεύτερη ταινία Wicked. Όχι εμείς.