Kate Middleton: Το συγκινητικό βίντεο για τα 44α γενέθλιά της – «Η φύση με βοήθησε να θεραπευτώ»

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μιλά για ευγνωμοσύνη, ηρεμία και πώς η φύση τη βοήθησε να ξαναβρεί ισορροπία.



Η Kate Middleton γιόρτασε τα 44α γενέθλιά της με έναν ήσυχο αλλά ουσιαστικό τρόπο, μοιράζοντας στο Instagram ένα βίντεο αφιερωμένο στη δύναμη της φύσης και στην προσωπική της διαδρομή προς την ίαση. Το βίντεο έχει τίτλο Winter και ολοκληρώνει τη σειρά Mother Nature, ένα project που ξεκίνησε πέρσι και κυκλοφόρησε σταδιακά μέσα στις τέσσερις εποχές.





Στο κλιπ βλέπουμε την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να περπατά σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο, ντυμένη απλά και κομψά, φορώντας ένα πράσινο μάλλινο παλτό και ένα paperboy καπέλο. Με φωνή ήρεμη και χαμηλή μιλά για τη σιωπή του χειμώνα, την ανάγκη για παύση και ενδοσκόπηση και για το πώς η φύση μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε ισορροπία και καθαρότητα σκέψης.

10.01.2026, 12:45