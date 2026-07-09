Στους 3.811 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, έκκληση στην Αγγλία για την αποδέσμευση 30 τόνων χρυσού

Ο ΟΗΕ εκτιμά τις καταστροφές στα 6,7 δισ. δολάρια, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια ανοικοδόμησης





Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας τους 3.811 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες, σε τηλεοπτική παρέμβασή του.







Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.



Χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, οι σεισμοί προκάλεσαν 16.740 τραυματισμούς, ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν.







Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στη βόρεια Βενεζουέλα, ιδιαίτερα στην πολιτεία Λα Γουάιρα.



Έκκληση στον Κάρολο για τον χρυσό της Βενεζουέλας Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει περίπου 30 τόνους χρυσού που ανήκουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά παραμένουν δεσμευμένοι από τις βρετανικές αρχές στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων κατά του Καράκας.



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«Αποφάσισα να απευθύνω επιστολή στον βασιλιά της Αγγλίας ώστε να αποδεσμευτεί ο χρυσός της χώρας μας που βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ο χρυσός αυτός ανήκει στον λαό μας. Τον χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σεισμού», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.



Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ είχε ζητήσει, κατά τη διάρκεια ψηφιακής συνεδρίασης του ΟΗΕ που οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), να αποδεσμευτούν πόροι της χώρας που έχουν παγώσει διεθνώς.



Οι κυρώσεις και η στάση των ΗΠΑ Επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα είχε ήδη ζητήσει από το Λονδίνο να αποδεσμεύσει τον χρυσό, ιδίως την περίοδο της κρίσης της πανδημίας του COVID, χωρίς αποτέλεσμα. Η βρετανική δικαιοσύνη είχε απορρίψει τα αιτήματα.



Αυξήθηκε στους 3.811 νεκρούς ο προσωρινός απολογισμός του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Την ίδια ώρα, το Καράκας ζητά την αποδέσμευση κρατικών πόρων και χρυσού που παραμένουν παγωμένοι στο εξωτερικό, ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση.Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας τους 3.811 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες, σε τηλεοπτική παρέμβασή του.«Μπορούμε να πούμε ότι ως σήμερα, 8η Ιουλίου 2026», έχει επιβεβαιωθεί ότι «3.811 αδελφοί και αδελφές μας δυστυχώς σκοτώθηκαν εξαιτίας της τραγωδίας του διπλού σεισμού», δήλωσε ο Ροδρίγκες, έχοντας στο πλευρό του την αδελφή του, υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, οι σεισμοί προκάλεσαν 16.740 τραυματισμούς, ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν.«Προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες» και «17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι», ανέφερε ο Χόρχε Ροδρίγκες.Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στη βόρεια Βενεζουέλα, ιδιαίτερα στην πολιτεία Λα Γουάιρα.Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε από τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει περίπου 30 τόνους χρυσού που ανήκουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά παραμένουν δεσμευμένοι από τις βρετανικές αρχές στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων κατά του Καράκας.Όπως είπε, ο χρυσός αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή.«Αποφάσισα να απευθύνω επιστολή στον βασιλιά της Αγγλίας ώστε να αποδεσμευτεί ο χρυσός της χώρας μας που βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ο χρυσός αυτός ανήκει στον λαό μας. Τον χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σεισμού», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ είχε ζητήσει, κατά τη διάρκεια ψηφιακής συνεδρίασης του ΟΗΕ που οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), να αποδεσμευτούν πόροι της χώρας που έχουν παγώσει διεθνώς.Επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα είχε ήδη ζητήσει από το Λονδίνο να αποδεσμεύσει τον χρυσό, ιδίως την περίοδο της κρίσης της πανδημίας του COVID, χωρίς αποτέλεσμα. Η βρετανική δικαιοσύνη είχε απορρίψει τα αιτήματα.

Στις 26 Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για τέσσερις μήνες των οικονομικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδιστούν οι διεθνείς αποστολές σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών.



Η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει σκληρές οικονομικές κυρώσεις στο Καράκας, ιδιαίτερα μετά το 2019, με στόχο να ασκήσει ασφυκτική πίεση στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Μαδούρο, τον οποίο θεωρούσε «έκνομο».



Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Τραμπ και είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, οι σχέσεις με το Καράκας άρχισαν να αναθερμαίνονται.



Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στηρίζει πλέον την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες και αίρει προοδευτικά τις κυρώσεις, κυρίως για να διευκολύνει την εκμετάλλευση των τεράστιων πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας από αμερικανικές εταιρείες.



Ζημιές 6,7 δισ. δολαρίων Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι ζημιές από τους σεισμούς ανέρχονται σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.



Η χώρα παραμένει βυθισμένη εδώ και χρόνια σε οικονομική κρίση, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερη την προσπάθεια ανοικοδόμησης μετά την καταστροφή.