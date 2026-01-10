The White Lotus: Αυτό είναι το πολυτελές ξενοδοχείο όπου θα γίνουν τα γυρίσματα της επόμενης σεζόν

Ένα ιστορικό παλάτι του 19ου αιώνα γίνεται το νέο σκηνικό της αγαπημένης μας σειράς.



Η σειρά που αγαπήσαμε για το σαρκαστικό της βλέμμα στην πολυτέλεια και τις ανθρώπινες σχέσεις ετοιμάζεται να επιστρέψει και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει στη Γαλλική Ριβιέρα. Για την τέταρτη σεζόν του The White Lotus οι βαλίτσες γράφουν Saint Tropez και το ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει το νέο κεφάλαιο της ιστορίας είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και οι τιμές του.





Το Château de la Messardière ένα παλάτι του 19ου αιώνα που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής επιλέχθηκε ως βασική τοποθεσία για τα γυρίσματα.

10.01.2026, 12:00