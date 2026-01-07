Ρετινόλη και νιασιναμίδη: Γιατί είναι ο απόλυτος skincare συνδυασμός

Πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά τα δύο συστατικά για καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερους ερεθισμούς.



Μπορούμε τελικά να χρησιμοποιούμε ρετινόλη και νιασιναμίδη μαζί ή είναι ένας ακόμα skincare μύθος; Αν έχουμε αρχίσει πρόσφατα τη ρετινόλη, σίγουρα έχουμε ακούσει τους βασικούς κανόνες. Ξεκινάμε σιγά σιγά, φοράμε πάντα αντηλιακό και αποφεύγουμε τους υπερβολικούς συνδυασμούς με δυνατά ενεργά συστατικά. Εκεί όμως που τα πράγματα μπερδεύονται είναι όταν προσπαθούμε να βρούμε ποια συστατικά μπορούν πραγματικά να συνυπάρξουν στη ρουτίνα μας. Και εδώ μπαίνει δυναμικά η νιασιναμίδη.

07.01.2026, 13:00