George Clooney: Πέθανε η αδελφή του Adelia Zeidler σε ηλικία 65 ετών

Ο διάσημος ηθοποιός George Clooney βιώνει μια μεγάλη προσωπική απώλεια, καθώς η αδελφή του, Adelia «Ada» Zeidler, πέθανε σε ηλικία 65 ετών έπειτα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Σε συγκινητική δήλωσή του, ο Clooney ανέφερε πως η Ada υπήρξε «ηρωίδα» στα μάτια του, αντιμετωπίζοντας την ασθένειά της με αξιοπρέπεια, θάρρος και χιούμορ, προσθέτοντας ότι εκείνος και η Amal Clooney θα την θυμούνται και θα τους λείπει βαθιά.