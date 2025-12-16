Ρίτα Γουίλσον: Μοιράζεται άγνωστες λεπτομέρειες για τους φίλους της, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ
«Η μητέρα της ήταν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος»

Πολλοί επώνυμοι, από τον κόσμο της τέχνης αλλά και της πολιτικής, απέτισαν φόρο τιμής στον σπουδαίο σκηνοθέτη Rob Reiner και τη σύζυγό του, Michele, μετά τη δολοφονία τους, για την οποία ως βασικός ύποπτος συνελήφθη και κρατείται ο γιος τους, ο 32χρονος Nick Reiner. Ξεχωρίζει, ωστόσο, ο διαδικτυακός επικήδειος της Rita Wilson στο Instagram, στον οποίο μοιράζεται λεπτομέρειες εκ βαθέων για το ζευγάρι όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στην καθημερινότητα.

