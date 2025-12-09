Η Σάρα Μαρντίνι, που έσωσε πρόσφυγες τραβώντας τη βάρκα τους μέσα στη θάλασσα, κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών

Πάνω από είκοσι εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων, ανάμεσά τους και η Sara Mardini, οδηγήθηκαν την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, σε δίκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, ανάμεσά τους και αυτή της διακίνησης μεταναστών, σε μια υπόθεση που οργανώσεις δικαιωμάτων απορρίπτουν ως αβάσιμη προσπάθεια ποινικοποίησης της παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.«Η δίκη στη Λέσβο διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που είδε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να φτάνουν στις ακτές της κατά την προσφυγική κρίση του 2015-2016, κάνουν πιο αυστηρή τη μεταναστευτική τους πολιτική, καθώς τα δεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την Ένωση», αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.Οι 24 κατηγορούμενοι, συνδεδεμένοι με την Emergency Response Center International (ERCI), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση έρευνας και διάσωσης που δραστηριοποιήθηκε στη Λέσβο από το 2016 έως το 2018, αντιμετωπίζουν ποινές πολυετούς φυλάκισης. Οι κακουργηματικές κατηγορίες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διευκόλυνε την παράνομη είσοδο μεταναστών, καθώς και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της ομάδας.Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται η Sara Mardini, μία από τις δύο Σύριες αδελφές που το 2015 έσωσαν πρόσφυγες τραβώντας τη βάρκα τους μέχρι την ακτή όταν αυτή άρχισε να βυθίζεται, καθώς και ο Sean Binder, Γερμανός υπήκοος που ξεκίνησε να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην ERCI το 2017. Συνελήφθησαν το 2018 και πέρασαν πάνω από 100 ημέρες σε προφυλάκιση, πριν αφεθούν ελεύθεροι εν αναμονή της δίκης.